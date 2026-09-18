За неделю в травмпункт Рязанской ОДКБ поступило 475 детей

Всего в период с 11 по 18 сентября поступило 475 несовершеннолетних. Наибольшее число жалоб связано с ушибами и растяжениями – 267 случаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Старожиловском ...
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым