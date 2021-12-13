После заявления Путина Госдума намерена снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

После заявления Путина Госдума намерена снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к вирусу в поездах дальнего следования и самолетах будет снят с рассмотрения Государственной Думы.

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