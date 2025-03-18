ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Чем вынуждены питаться бедные люди в России и в чем главный самообман? Печальные наблюдения

Чем вынуждены питаться бедные люди в России и в чем главный самообман? Печальные наблюдения

  Когда после работы заходишь в магазин, то обычно не обращаешь внимание на обстановку вокруг. Вроде ничего особенного, люди ходят, выбирают, кто-то даже смотрит состав продуктов.

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Комментарии
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Светлана Шушпанникова
какая   ерунда,покупаю  всю   зиму  виноград,хурму,бананы,хлеб  ,да  беру  дешёвый  и  не  потому  что  экономлю,а  для  желудка  он  лучше.потому  что  появились проблемы    со  стулом,молочку   покупаю  всю  у  частника,потому  что  в  магазинах   вообще  исчезло  натуральное  молоко.при  чём  беру  и  творог  и молоко  и  сметану  и   масло,сметана  ,правда  беру  не  часто так  она  жирная  и  потом  становиться  густая очень,из  мяса    беру  курицу,редко  сейчас  свинину.у  неё  качество  ухудшелось,говодину  беру  только  на  фарш,делаю  котлеты  и  пельмени.так   что  вы    зря   нытиков   тут  подкармливаете,НОЮТ  КАК   РАЗ  ТЕ  КОТОРЫЕ  ХОТЯТ  И  В  КУБЫШКУ  ПОЛОЖИТЬ  И   СЛАДКО  ПОЖРАТЬ.в  жизни  такогое  не  бывает,  ВЫБИРАТЬ  НАДО.что  тебе  ценнее  либо  паши   всю  жизнь  для  своей  мечты,это  аксиома,статья   провакационная,для  чего  только??
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