Чем вынуждены питаться бедные люди в России и в чем главный самообман? Печальные наблюдения

Светлана Шушпанникова

какая ерунда,покупаю всю зиму виноград,хурму,бананы,хлеб ,да беру дешёвый и не потому что экономлю,а для желудка он лучше.потому что появились проблемы со стулом,молочку покупаю всю у частника,потому что в магазинах вообще исчезло натуральное молоко.при чём беру и творог и молоко и сметану и масло,сметана ,правда беру не часто так она жирная и потом становиться густая очень,из мяса беру курицу,редко сейчас свинину.у неё качество ухудшелось,говодину беру только на фарш,делаю котлеты и пельмени.так что вы зря нытиков тут подкармливаете,НОЮТ КАК РАЗ ТЕ КОТОРЫЕ ХОТЯТ И В КУБЫШКУ ПОЛОЖИТЬ И СЛАДКО ПОЖРАТЬ.в жизни такогое не бывает, ВЫБИРАТЬ НАДО.что тебе ценнее либо паши всю жизнь для своей мечты,это аксиома,статья провакационная,для чего только??