До вечера без горячей воды останутся жители Уссурийска

До вечера без горячей воды останутся жители Уссурийска

В пятницу, 12 августа, без горячей воды придется посидеть абонентам котельной №5 в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на АО "УПТС".

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