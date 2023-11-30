В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

При покупке красной икры необходимо обратить внимание на условия реализации и цену продукта — она не должна быть ниже рыночной стоимости, рассказала директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова 30 ноября.
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