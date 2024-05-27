Все красные линии уже пересечены. Чем ответит Россия на удар по ядерному щиту? Эксперты склоняются к применению ТЯО

Интересная жизнь с Vera Star Вчера появилась информация о том, что в результате удара противника была повреждена российская система раннего предупреждения о ядерных ракетах РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае.
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