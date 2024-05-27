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Все красные линии уже пересечены. Чем ответит Россия на удар по ядерному щиту? Эксперты склоняются к применению ТЯО

Интересная жизнь с Vera Star Вчера появилась информация о том, что в результате удара противника была повреждена российская система раннего предупреждения о ядерных ракетах РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае.

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Комментарии
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МА
Мишка Анисимов
Радиус обнаружения этой станции - 6000 км. Так что ж не обнаружили ? Расслабились ! Сука, и опять ведь никто не ответит. Такие объекты ПВО не прикрывает ? Генералы паркетные, позор армии. А парни в хохляндии на штурмы ходят.
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3 час.
николай ткаченко
Диваны тута штурмуют, аж пружины по вылезали.
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2 час.
Анатолий протасевич
только преступное отношение  к защите  основных обьектов  -со стороны наших генералов  может привести к уничтожению самих боевых  ракет-наверно пора уже приступить к ответным действиям.
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21 мин.

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