Все красные линии уже пересечены. Чем ответит Россия на удар по ядерному щиту? Эксперты склоняются к применению ТЯО

МА

Мишка Анисимов

Радиус обнаружения этой станции - 6000 км. Так что ж не обнаружили ? Расслабились ! Сука, и опять ведь никто не ответит. Такие объекты ПВО не прикрывает ? Генералы паркетные, позор армии. А парни в хохляндии на штурмы ходят.