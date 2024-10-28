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Районная неделя

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Студент колледжа на улице Космодемьянских завоевал серебро в соревнованиях копьеметателей

Первокурсник политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова на улице Зои и Александра Космодемьянских шестнадцатилетний Данила Пискарёв стал вторым на всероссийских соревнованиях «Серебряное копьё», которые прошли в конце сентября в Петрозаводске.

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