Китай готов совместно с Японией и РК ускорить переговоры по трехстороннему соглашению о свободной торговле -- Минкоммерции КНР

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Китай готов приложить совместные усилия с Японией и Республикой Корея /РК/ для ускорения процесса переговоров по трехстороннему соглашению о свободной торговле /ССТ/, сообщили в четверг в Министерстве коммерции КНР.
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