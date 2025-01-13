Баня вспыхнула ночью в Карелии, ее тушили два пожарных расчета

Причины пожара в Сортавальском районе выясняют Сегодня ночью в 01 час 05 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в частной бане в поселке Нукутталахти.
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