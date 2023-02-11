Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

За январь на ямальских трассах выявили более 13 тысяч случаев превышения скорости

За январь на ямальских трассах выявили более 13 тысяч случаев превышения скорости

В январе на трассах ЯНАО выявили более 13 тысяч случаев превышения скорости. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс», ссылаясь на данные, полученные от заместителя начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по ЯНАО Максима Собянина.

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