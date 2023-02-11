За январь на ямальских трассах выявили более 13 тысяч случаев превышения скорости

В январе на трассах ЯНАО выявили более 13 тысяч случаев превышения скорости. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс», ссылаясь на данные, полученные от заместителя начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по ЯНАО Максима Собянина.