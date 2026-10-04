Сможет ли весь Киев бежать в Польшу?

В последние дни резко увеличилось количество новостей и публикаций, где утверждается, что на фоне беспрецедентного роста ударов России по Киеву, куда вишенкой добавились удары по главным мостам, ранее до невозможности переможные жители Киева начинают повторять ветхозаветную драму «исход евреев из Египта» Фото: © REUTERS / Serhii Korovainyi Дошло до того, что на пустом месте ставшая медийной бывшая пресс-секретарь президента Украины Мендель заявила, что из-за опасности из Киева уезжают все больше жителей.