Сообщать о размере будущей пенсии россиянам будут по-новому

Социальный фонд России (СФР) будет информировать граждан о размере будущей страховой пенсии по возрасту, а также имеющихся у них пенсионных накоплениях и правах на выплаты в соответствии с новым регламентом.
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