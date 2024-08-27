"В Курске Сырский играет с нами в кошки-мышки": ВСУ держат в резерве 70 процентов сил для контрнаступления

Киев вбрасывает на Курское направление огромные силы, но первый кураж от наскока у ВСУ прошёл. Хотя они и понимают, в какую историю ввязались и несут большие потери, однако сил и средств у противника ещё достаточно, о чём с тревогой пишут наши военкоры.