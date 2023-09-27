В Тюмени полицейские подстрелили преступника

В Тюмени сотрудники отдела уголовного розыска открыли стрельбу по мужчине, который в качестве курьера приехал забирать деньги у жертвы мошенничества, ударил полицейского и попытался скрыться во время задержания.
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