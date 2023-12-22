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Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

ТАСС/Сергей Фадеичев Основатель и бывший художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом", актер и театральный режиссер Александр Левенбук умер на 91-м году жизни, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

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