Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

ТАСС/Сергей Фадеичев Основатель и бывший художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом", актер и театральный режиссер Александр Левенбук умер на 91-м году жизни, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.