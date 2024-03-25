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В Госдуме хотят защитить российских врачей от уголовного преследования

Несколько членов Совета Федерации и депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предлагает переклассифицировать работу врачей по лечению пациентов как «медицинскую помощь» вместо текущего термина «медицинские услуги».

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