В Госдуме хотят защитить российских врачей от уголовного преследования

Несколько членов Совета Федерации и депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предлагает переклассифицировать работу врачей по лечению пациентов как «медицинскую помощь» вместо текущего термина «медицинские услуги».
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