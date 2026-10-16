Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский нашел з...
- GN Бывший глава охра...
- IV В Латвии планирую...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым