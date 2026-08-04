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Американский самолет-разведчик пять часов летал у Калининградской области

Американский самолет-разведчик пять часов летал у Калининградской области

Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II | © Фото : Leidos Самолет-разведчик, используемый ВВС США, во вторник почти пять часов проводил патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

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