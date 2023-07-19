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«Аль-Ахли» предложил 25 млн евро за Сен-Максимена «Ньюкаслу», вингеру – более 12 млн в год

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может перейти в «Аль-Ахли». Саудовский клуб предложил 25 млн евро за 26-летнего француза, а самому игроку – зарплату более 12 млн в год.

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