Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Между Россией и Западом не может быть союза..."

"Между Россией и Западом не может быть союза..."

«Между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой.

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