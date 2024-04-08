В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»

Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток», «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран, заявили «Известиям» в бундестаге.
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