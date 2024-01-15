Законопроект о запрете треш-стримов внесли на рассмотрение в Госдуму

Председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с заявлением о том, что треш-стримы, которые подразумевают трансляцию издевательств над людьми и животными, являются опасными и отвратительными.