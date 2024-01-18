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Россия начинает диктовать США условия по недопущению Третьей мировой

Россия начинает диктовать США условия по недопущению Третьей мировой

Россия при выработке нового соглашения на замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным подключение Франции и Великобритании к многостороннему диалогу по контролю над вооружениями, так как больше не может игнорировать потенциал этих союзников США по НАТО, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Всех в ядерную пыль!!!
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А почему не сказать по-другому . Например Россия будет только солидарна воссоединению Тайваня с материковой частью Китая и готова будет оказать помощь по этой части в качестве паритетного участника альянса БРИКС с применением всех своих дипломатических и военных функций
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14 час.

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