Каменский не видит ничего страшного в автоголе Малкина в матче НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на автогол российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризона Койотс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии