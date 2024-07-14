Департамент здравоохранения Таиланда сообщил о вспышке глазных зараз

Таиланд вновь предупреждают о вспышке глазных инфекций, связанных с паразитом акантамебой. По данным департамента здравоохранения страны, число случаев продолжает расти, что вызывает серьезную обеспокоенность у властей.
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