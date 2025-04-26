В Минтрансе РФ хотят запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Министерство транспорта РФ предлагает запретить стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах и в некоторых иных местах.
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