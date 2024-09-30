Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Ну хоть сами ФАПы обнаружили - уже достижение. А то ведь могли бы оказаться очередной оптимизаторской фикцией.В сельских ФАПах ...
  • Grigorij Smoljakov
    было по шариату--руку отрубитьУкраденную сумку,...
  • Наталья Середа
    Смешно и возмутительно это читать.Почему - понимает каждый. Вынесен приговор ...

Прокуратура проверит длительную задержку рейсов в «Толмачево»

Прокуратура проверит длительную задержку рейсов в «Толмачево»

В Новосибирском аэропорту более трехсот пассажиров томятся в ожидании рейсов в Якутию. В аэропорту Новосибирска «Толмачево» сегодня, 30 сентября, более чем на восемь часов задерживается выполнение рейсов в населенные пункты Эльга и Удачный Республики Саха (Якутия) авиакомпаний «Алроса» и «Якутия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх