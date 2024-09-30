Прокуратура проверит длительную задержку рейсов в «Толмачево»

В Новосибирском аэропорту более трехсот пассажиров томятся в ожидании рейсов в Якутию. В аэропорту Новосибирска «Толмачево» сегодня, 30 сентября, более чем на восемь часов задерживается выполнение рейсов в населенные пункты Эльга и Удачный Республики Саха (Якутия) авиакомпаний «Алроса» и «Якутия».
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