Стринги, чулки и еще 5 женских вещей, которые когда-то были мужскими

Многие вещи, считающиеся сегодня исключительно женскими, были когда-то позаимствованы у мужчин. Так уж получилось, что долгие столетия именно для сильной половины человечества создавались практичные и красивые новинки.
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