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Де Минаур о том, что ему помогает в Торонто: «Перед каждым матчем сплю»

За титул он поборется с Янником Синнером. «В Лос-Кабос [на прошлой неделе] из-за поздних матчей я начал постоянно спать днем.

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