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Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоит 1-2 самолета

Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоит 1-2 самолета

На каждом украинском аэродроме, ориентировочно, всегда стоят один-два самолета. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, указав на возросшую активность в воздушных гаванях страны.

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