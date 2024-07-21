Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоит 1-2 самолета

На каждом украинском аэродроме, ориентировочно, всегда стоят один-два самолета. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, указав на возросшую активность в воздушных гаванях страны.
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