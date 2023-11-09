Страна и люди
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Страна и люди

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Европа проигрывает битву с антисемитами

Европа проигрывает битву с антисемитами

Еврокомиссия: Европейские евреи сегодня снова живут в страхе @ Riccardo Milani/Hans Lucas/Reuters Tекст: Валерия Вербинина «Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», заявляет Еврокомиссия и перечисляет целую серию антисемитских выходок и преступлений, всплеск которых прямо сейчас фиксируется в Европе.

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