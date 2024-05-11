Купившим Ghost of Tsushima на ПК в 180 странах принудительно отменили заказы

Пользователи Steam, купившие ПК-порт Ghost of Tsushima в странах, где невозможно официально зарегистрировать учетную запись PlayStation Network (PSN), столкнулись с автоматическим возвратом средств за предзаказ.
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