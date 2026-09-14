ПАО "Камаз" назначил Рифата Шавалиева директором завода

Рифат Шавалиев с 14 сентября возглавил завод запасных частей ПАО "Камаз". Его карьера началась в 2006 году на том же предприятии, а в 2009 году он окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию.
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