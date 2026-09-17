«Рушатся три опоры»: эксперты назвали корень всех проблем Ближнего Востока

Уязвимость Персидского залива заключается не в том, что его экономики «полностью зависят» от нефти. На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».
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