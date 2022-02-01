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Мэттьюс сделал 5-й хет-трик в НХЛ в матче с «Нью-Джерси». Он 4-й в гонке снайперов сезона с 28 шайбами

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4) и был признан его первой звездой.

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