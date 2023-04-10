ВСУ применяют гражданские самолеты и дроны из-за нехватки техники

Несмотря на превосходство российских ВКС в воздухе, небо в зоне СВО не перестает быть полем боя. Киев, который лишился большей части боевых самолетов, теперь использует в качестве бомбардировщиков малую авиацию, которая может принести немало вреда.
Несмотря на превосходство российских ВКС в воздухе, небо в зоне СВО не перестает быть полем боя. Киев, который лишился большей части боевых самолетов, теперь использует в качестве бомбардировщиков малую авиацию, которая может принести немало вреда.
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