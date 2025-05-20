Совершенно летняя погода: июнь в Центральной России начнется с жары

Начало лета в Центральной России ожидается теплым и даже жарким, прогнозируют метеорологи. Воздух может прогреться до +30 градусов уже к концу мая, однако перед этим предстоит пережить небольшую волну похолодания, которая станет последней этой весной.
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