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Совершенно летняя погода: июнь в Центральной России начнется с жары

Совершенно летняя погода: июнь в Центральной России начнется с жары

Начало лета в Центральной России ожидается теплым и даже жарким, прогнозируют метеорологи. Воздух может прогреться до +30 градусов уже к концу мая, однако перед этим предстоит пережить небольшую волну похолодания, которая станет последней этой весной.

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