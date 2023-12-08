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Откупиться не вышло. Самарский суд отправляет Шарлота в тюрьму

Откупиться не вышло. Самарский суд отправляет Шарлота в тюрьму

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Воспитанные Ургантом, Собчак, Дудем (признан в России иностранным агентом), сбежавшими стендап комиками, Козловским и многими другими, молодое поколение отщепенцев, садятся на скамью подсудимых.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Сплошной либерализм и бесконтрольная коррупция их прикрывает, в том числе и большинство &quot;народных&quot; депутатов в Думе.
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2 час.
ОЛЕГЫЧ
В тюряге он не шарлотой будет а просто Манька золотая попка, или люська -серебряный ротик
Ответить
39 сек.

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