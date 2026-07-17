Guardian: бизнесмен с российскими корнями возглавит фонд «Маршрута Трампа»

Бизнесмен с российскими корнями Константин Соколов, пожертвовавший деньги на бальный зал в Белом доме, был назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в «Маршрут Трампа», который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, сообщает Guardian.