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Русская весна

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Guardian: бизнесмен с российскими корнями возглавит фонд «Маршрута Трампа»

Guardian: бизнесмен с российскими корнями возглавит фонд «Маршрута Трампа»

Бизнесмен с российскими корнями Константин Соколов, пожертвовавший деньги на бальный зал в Белом доме, был назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в «Маршрут Трампа», который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, сообщает Guardian.

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