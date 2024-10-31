В Израиле узнали о просьбе Трампа к Нетаньяху о секторе Газа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху просил, чтобы ЦАХАЛ закончил войну в секторе Газа к приходу республиканца в Белый дом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.
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