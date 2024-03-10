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Грядёт демилитаризация ЕС. У Макрона нет барьеров, но есть линии. Портреты угрожающих.

Грядёт демилитаризация ЕС. У Макрона нет барьеров, но есть линии. Портреты угрожающих.

2 дня назад 2K прочитали Заметили закономерность? Чем меньше обращаешь внимания на заливистый лай собачонки за забором, тем более остервенело она надрывает свои голосовые связки.

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