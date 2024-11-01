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Экономисты объясняют низкую эффективность ключевой ставки, Сбербанк меняет прогнозы. Обзор Банки.ру

Экономисты объяснили причины низкой эффективности ключевой ставки, рассказывают «Ведомости». ЦБ верит в эффективность высокой ставки в борьбе с инфляцией и исключает, что она может стать угрозой для роста экономики.

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