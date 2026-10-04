Адвокат Каверзин: Апелляция сократила срок Жирноклееву на полгода

Марк Каверзин сообщил, что апелляционный суд сократил срок для главы Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева на полгода до 24,5 лет.
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