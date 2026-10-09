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Орловские новости

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Орловский облсовет переизбрал единоросса Вдовина первым зампредом

Орловский облсовет переизбрал единоросса Вдовина первым зампредом

Кандидатуру единоросса Михаила Вдовина на должность первого зампредседателя предложил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, коллеги поддержали единогласно.

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