Сестра Ким Чен Ына сообщила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Сестра главы Корейской Народно-Демократическй Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон указала на тот факт, что применение государством применения ближайших акваторий строится на тех шагах, которые предпринимают Вооружённые силы Соединённых Штатов.
Сестра главы Корейской Народно-Демократическй Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон указала на тот факт, что применение государством применения ближайших акваторий строится на тех шагах, которые предпринимают Вооружённые силы Соединённых Штатов.
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