Общественная служба новостей

1 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Когда ж ты , сука , любитель хохлов , разоришься ?  Чтоб твой Старлинк закоротило повсеместно .На Twitter подали...
  • Бендер Задунайский
    Джордж Буш . А что не Джордж Вашингтон !?В NYT рассекретил...
  • КузнецовВВ
    але гараж, а давно Захарова стала "парламентарием"?Захарова сравнила...

Сестра Ким Чен Ына сообщила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Сестра Ким Чен Ына сообщила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Сестра главы Корейской Народно-Демократическй Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон указала на тот факт, что применение государством применения ближайших акваторий строится на тех шагах, которые предпринимают Вооружённые силы Соединённых Штатов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх