«Ещё одного врага нажили»: Тайсон жёстко отреагировал на слова Зеленского о Трампе

Тайсон вступился за Трампа: реакция на слова Зеленского попала на видео.Легендарный боксёр Майк Тайсон эмоционально отреагировал на высказывания Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа.
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