В МИД России рассказали о последствиях перехода Армении под «зонтик» НАТО

Переход Армении под «бумажный зонтик» Соединенных Штатов и НАТО невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин 17 июня «Комсомольской правде».