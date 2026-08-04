Общемосковский крестный ход соберет верующих у Храма Христа Спасителя

В день соборной памяти Московских святых, Первопрестольный град станет центром всенародной молитвы. 6 сентября в столице России состоится значимое событие для православных верующих: ежегодный Общемосковский крестный ход с чудотворной Смоленской иконой Божией Матери "Одигитрия" и других почитаемых святынь.
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