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Царьград

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Общемосковский крестный ход соберет верующих у Храма Христа Спасителя

Общемосковский крестный ход соберет верующих у Храма Христа Спасителя

В день соборной памяти Московских святых, Первопрестольный град станет центром всенародной молитвы. 6 сентября в столице России состоится значимое событие для православных верующих: ежегодный Общемосковский крестный ход с чудотворной Смоленской иконой Божией Матери "Одигитрия" и других почитаемых святынь.

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