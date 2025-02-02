🔥 В Крыму за сутки произошло четыре пожара В пресс-службе ГУ МЧС России по региону подробнее рассказали о двух из них.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В Крыму за сутки произошло четыре пожара В пресс-службе ГУ МЧС России по региону подробнее рассказали о двух из них.