Лука Дончич и Джейлен Брансон – лучшие игроки марта

Дончич стал лучшим игроком в Западной конференции. Разыгрывающий помог «Далласу» добиться результата 11-4, при этом показатели словенца составили 32,5 очка, 10,1 подбора и 10,1 передачи в среднем за встречу.
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